Стали известны перестановки, которые УЕФА предпримет после отстранения российских клубов от участия в международных турнирах. Так в групповом этапе Лиги чемпионов вместо чемпиона России выступит чемпион Шотландии. Однако возможен расклад, при котором им станет чемпион Украины.

Чемпионат России в сезоне-2021/22 досрочно выиграл «Зенит». В чемпионате Шотландии лидирует «Селтик», опережающий «Рейнджерс» на шесть очков за три тура до конца сезона. Чемпионат Украины был завершён досрочно, и его победителем был объявлен «Шахтёр» из Донецка.

По регламенту чемпионы десяти лучших лиг в рейтинге УЕФА имеют право выступать сразу на групповом этапе Лиги чемпионов. Россия занимает в рейтинге восьмое место, после её исключения восьмой становится Бельгия, девятой — Австрия, а Шотландия, соответственно, десятой.

Однако ещё одну прямую путёвку в групповой этап имеет действующий победитель Лиги чемпионов. И им с большой вероятностью станет один из чемпионов стран первой десятки.

В полуфиналах Лиги чемпионов играют «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 3:4) и «Вильярреал» — «Ливерпуль» (первый матч — 0:2). Мадридский клуб уже стал чемпионом Испании, а в Англии на чемпионство как раз претендуют «Ман Сити» и «Ливерпуль». Таким образом, если Лигу чемпионов выиграют «Реал» или чемпион Англии, то «Шахтёр» начнёт своё участие в Лиге чемпионов как раз с группового раунда.