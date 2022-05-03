Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на победу «Зенита» в чемпионате России сезона-2021/22. Петербуржцы обеспечили себе чемпионский титул досрочно 30 апреля, победив в 27-м туре РПЛ «Локомотив» 3:1.

«Зенит» — чемпион! Четвёртый год подряд! Потрясающая командная работа! Жаль, что сборы не позволили посетить этот матч», — написала Туктамышева в своей социальной сети.

Туктамышева живёт в Санкт-Петербурге и болеет за «Зенит». Фигуристке 25 лет, она выигрывала чемпионат России-2013, чемпионаты мира, Европы и финал Гран-при в сезоне-2014/15, командный ЧМ в сезоне-2020/21.

«Зенит» завоёвывает титул чемпиона России четвёртый год подряд и восьмой в истории.