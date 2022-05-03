Российский фигурист Евгений Семененко на следующей неделе вернётся к тренировкам вне льда. Об этом сообщила его тренер Татьяна Мишина. Семененко 16 апреля сильно ударился головой о лёд, пытаясь выполнить четверной прыжок на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Он покинул каток на носилках, врачи диагностировали ему сотрясение мозга. 25 апреля фигурист вышел из больницы

«Женя приступит к тренировкам вне льда на следующей неделе, будет работать над ОФП и с хореографом. Самочувствие у него хорошее, нужно привыкнуть к обычной жизни. Надежды оптимистичные, должен восстановится, у него ничего сейчас не болит, нужно будет аккуратно начать тренироваться», — цитирует «Матч ТВ» Мишину.

Она пояснила, что неделю он должен заниматься вне льда, а после этого сможет выйти на лёд, если наберёт форму. Тренер выразила надежду, что к сбору в Кисловодске в конце мая Семененко будет в хорошем состоянии.

Семененко родился в Санкт-Петербурге. За свою карьеру фигурист выигрывал юниорский и взрослый финал Кубка России, первенство России среди юниоров, а также командный чемпионат мира-2021. В сезоне-2021/22 Семененко занял третье место на Skate Canada, четвёртое — на чемпионате России, пятое — на чемпионате Европы и восьмое — на Олимпиаде-2022.. Он стал лучшим среди российских участников Игр в Пекине.