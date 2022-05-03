Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, какие моменты считает ключевыми для команде в сезоне-2021/22. 30 апреля «Зенит» в четвёртый год подряд обеспечил себе титул чемпиона России, победив «Локомотив» 3:1.

«Когда мы обыграли «Спартак» 7:1, то показали хороший футбол, — цитирует «Спорт-Экспресс» Сутормина. — 4:1 над «Динамо» тоже были важны, ведь мы не позволили сопернику приблизиться к нам. Да и субботнюю победу над «Локо» нельзя недооценивать».

Сутормин обратил внимание на умение «Зенита» побеждать в ключевых матча: «Проявление характера — одна из важнейших черт в борьбе за чемпионства. В том числе благодаря ему мы становимся чемпионами из года в год».

Сутормину 28 лет. В сезоне-2021/22 он провёл за «Зенит» 30 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 передачу.