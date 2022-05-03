26-летний хоккеист Николай Шаров был убит в посёлке Бреды Челябинской области, сообщает Телеграм-канал «112». Игрок выступал за местный клуб «Колос».

Отмечается, что трагедия произошла в баре «Перекрёсток». Шаров отдыхал там с друзьями, и у него произошёл конфликт с другими посетителями.

После этого 35-летний Иван Разживин поехал домой и вернулся обратно с ружьём. Он дважды выстрелил в Шарова, попав ему в голову и живот, после чего уехал с места преступления. Вскоре полиция его задержала.

Подозреваемый был трижды судим, а орудие убийства не было зарегистрировано.