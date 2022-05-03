Российские фигуристы Марк Кондратюк и Александра Трусова, вероятно, состоят в отношениях. Изначально телеграм-каналы сообщили, что спортсмены вместе находятся на отдыхе в Дубае, а на канале «Тулуп Тутберидзе» опубликовано фото, где их можно заметить держащимися за руки.

Справедливости ради, снимок не лучшего качества, однако подруга Камилы Валиевой Ева Уварова подтвердила отношения фигуристов.

Кондратюку 18 лет, в сезоне-2021/22 он выиграл чемпионат России и чемпионат Европы, а также Олимпиаду-2022 в командном турнире.

Трусовой 17 лет, она в сезоне-2021/22 взяла серебро чемпионата России, бронзу чемпионата Европы и серебро Олимпиады-2022. В произвольной программе Игр в Пекине она первой в мире исполнила пять четверных прыжков.