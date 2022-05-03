Российский тренер Алексей Мишин рассказал о том, как проходят сборы его группы в Ереване. В настоящее время в столице Армении проходят акции протестов против премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Наши сборы идут на «пятерку», обстановка позитивная. Делаем яркие и очень интересные творческие номера, — приводит «РИА Новости» слова Мишина. — Организованные шествия в городе людей, выражающих свою позицию, на проведение сборов никак не влияют. Мы остаемся в Ереване, как и планировали. До 11 мая».

В числе прочих в сборах участвуют чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и вице-чемпион Олимпиады-2018 в команде Михаил Коляда.