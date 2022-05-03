«Ростов» намерен приобрести у «Зенита» полузащитника Кирилла Кравцова, сообщает «Матч ТВ». Зимой 19-летний хавбек перешёл на правах аренды в «Нижний Новгород» сроком на полтора сезона, однако у нижегородцев нет права автоматического выкупа его контракта, а петербуржцы могут отозвать его в любое трансферное окно.

В текущем сезоне Кравцов провёл в общей сложности за «Зенит» и «Нижний Новгород» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

В таблице РПЛ «Ростов» идёт на девятом месте с 34 очками, «Нижний Новгород» идёт на 11-й строчке с 29 очками.