Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Мадриде. В матче второго круга восьмая ракетка с трудом вырвал победу у 121-го номера рейтинга ATP Джека Дрэйпера из Великобритании — 2:6, 6:4, 7:5. Матч шёл 2 часа 21 минуту.

Рублёв сделал за матч целых 15 эйсов против шести у соперника, допустив три двойных ошибки против четырёх у Дрэйпера. Оба теннисиста взяли друг у друга по четыре подачи.

Во втором круге Рублёв, «посеянный» под номером 6, сыграет с победителем матча между Дэниэлом Эвансом и Роберто Баутистой-Агутом.