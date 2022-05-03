В Вильярреале на «Эстадио де ла Керамика» в 22:00 по московскому времени стартовал ответный матч 1/2 финала между «Вильярреалом» и «Ливерпулем». Подопечные Унаи Эмери смогли открыть счёт уже на третьей минуте встречи: отличился Булайе Диа с передачи Этьена Капуэ.

Таким образом, «Вильярреал» уже в дебюте встречи выполнил половину задачи по спасению полуфинала: в первой игре испанская команда уступила 0:2. В случае победы 2:0 или другим счётом в два мяча будет назначено дополнительное время.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Вильярреал»: Рулли, Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступинан, Ло Чельсо, Парехо, Капуэ, Кокелен, Морено, Диа.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Кейта, Фабиньо, Тиаго, Салах, Мане, Жота.

В другом полуфинале на следующий день «Реал» примет «Манчестер Сити». Первая игра завершилась победой англичан 4:3.