Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о целях петербургского клуба на летнее трансферное окно. В конце сезона-2021/22 СКА покинули пять легионеров: финны Йоонас Кемппайнен, Лео Комаров и Микко Лехтонен, швед Ларс Юханссон и канадец Мэт Робинсон.

«Договорились с игроками по-дружески, что они уходят. Всё произошло по обоюдному желанию. Мы будем следить за развитием ситуации, — цитирует «Матч ТВ» Ротенберга. — Но на сегодняшний день перед СКА стоит задача – найти трех легионеров… Да, мы ищем троих. Но это будут прям топовые ребята. Лучшие, кого можно будет найти. Один-два топовых иностранца, или вообще без них. Кого сможем найти».

СКА в сезоне-2021/22 дошёл до финала Западной конференции, где уступил будущему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА 3-4.