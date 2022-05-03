РФС огласил судейские назначения на матчи 28-го тура чемпионата России по футболу. Матч между «Зенитом» и «Химками» будет судить арбитр Алексей Амелин. Ассистировать ему будут Антон Кобзев и Михаил Иванов. Резервным арбитром назначен Артём Смолин, видеоассистентом рефери — Евгений Турбин, ассистентом ВАР — Валентин Мурашов, а инспектором — Алексей Тюмин.

Матч «Зенит» — «Химки» состоится 7 мая на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» досрочно обеспечил себе титул чемпиона России, обыграв в 27-м туре «Локомотив» 3:1. «Химки» идут на 12-м месте с 29 очками.