Завершился первый тайм ответного полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/22 между «Вильярреалом» и «Ливерпулем». После первого тайма испанская команда выигрывает 2:0. На 3-й минуте Булайе Диа открыл счёт с передачи Этьена Капуэ. На 41-й Франсис Кокелен удвоил преимущество «подводников», причём ассистировал ему снова Капуэ. Если этот счёт сохранится, или «Вильярреал» одержит другую победу в два мяча, то в матче будет назначено дополнительное время, поскольку «Ливерпуль» выиграл первый матч 2:0.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Вильярреал»: Рулли, Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступинан, Ло Чельсо, Парехо, Капуэ, Кокелен, Морено, Диа.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Кейта, Фабиньо, Тиаго, Салах, Мане, Жота.

В другом полуфинале на следующий день «Реал» примет «Манчестер Сити». Первая игра завершилась победой англичан 4:3.