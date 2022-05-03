«Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2021/22. В ответном матче 1/2 финала подопечные Юргена Клоппа одержали волевую победу над «Вильярреалом» со счётом 3:2.

Первая игра в Ливерпуле завершилась победой «красных» 2:0. В ответной встрече «Вильярреал» вёл с таким же счётом после первого тайма. Голами отметились Булайе Диа на 3-й минуте и Франсис Кокелен на 41-й. В обоих случаях ассистировал им Этьен Капуэ.

Данный счёт переводил встречу в дополнительное время, но удержать счёт «Вильярреалу» не удалось. Во втором тайме «Ливерпуль» забил трижды. Голами отметились Фабиньо (62-я минута), Луис Диас (67-я) и Садио Мане (74-я). На 86-й минуте автор двух голевых передач «Вильярреала» Капуэ был удалён за две жёлтых карточки.

Команды играли в следующих составах:

«Вильярреал»: Рулли, Фойт, Альбиоль (Орье, 79), Торрес, Эступинан (Тригерос, 79), Ло Чельсо, Парехо, Капуэ, Кокелен (Педраса, 68), Морено (Чуквуэзе, 68), Диа (Пако Алькасер, 79).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 80), Кейта (Хендерсон, 80), Фабиньо (Милнер, 84), Тиаго (Джонс, 80), Салах, Мане, Жота (Диас, 46).

«Ливерпуль» в десятый раз доходит до финала Лиги чемпионов (с учётом Кубка чемпионов). В 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 и 2019 году команда выигрывала трофей, в 1985, 2007 и 2018 уступала в финале.

В другом полуфинале «Реал» 4 мая примет «Манчестер Сити». Первая игра завершилась победой англичан 4:3. «Реалу» нужна победа в два мяча, при любом выигрыше в один мяч будет назначено дополнительное время, поскольку УЕФА отменил правило выездного гола.

Финал Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на «Стад де Франс» в пригороде Парижа.