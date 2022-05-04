Президент Олимпийского комитета США Сара Хиршланд раскритиковала президента России Владимира Путина за публичную поддержку Камилы Валиевой в её антидопинговом деле. Во время Олимпиады в Пекине Валиева принесла России золото в командном турнире, но после его завершения выяснилось, что она сдала в декабре положительную допинг-пробу. Дело о положительной пробе Валиевой продолжает рассматриваться.

26 апреля на встрече с олимпийскими чемпионами Путин поддержал Валиеву, заявив, что «такого совершенства невозможно добиться нечестно».

«Вы видите новости, что Путин защищает Валиеву, и задаётесь вопросом: «Как можно процесс считать честным, если он выступает в её защиту до завершения расследования?» — приводит слова Хиршланд Inside the Games.