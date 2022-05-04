Нападающий «Сельты» Санти Мина получил четырёхлетний тюремный срок, сообщает AS. Футболист был признан виновным в изнасиловании женщины, которое произошло в 2017 году. По данным следствия, изнасилование произошло в машине его друга Давида Гольдара возле ночного клуба города Мохакаре в июне 2017 года.

Кроме того, 26-летний Мина выплатит пострадавшей 50 тысяч евро в качестве компенсации, а также он не сможет приближаться ней на расстояние менее 500 метров в течение 12 лет.

Друг Мины Давид Гольдар обвинялся в том, что не предпринял никаких действий, чтобы остановить изнасилование, но с него обвинения были сняты.

Мина намерен оспорить решение. На суде он заявлял, что секс был по взаимному согласию.

В текущем сезоне Санти Мина провёл 33 матча, забил 7 голов и отдал 3 передачи в чемпионате Испании. Ранее он выступал за юношеские и молодёжную сборную Испании разных возрастов.