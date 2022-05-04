Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев осудил решение УЕФА отстранить команды из России от участия в международных турнирах. 2 мая УЕФА принял решение, что российские клубы не примут участия в еврокубках сезона-2022/23, мужская сборная России не выступит в Лиге наций, молодёжная сборная исключена из отборочного турнира чемпионата Европы, а женская сборная не сыграет на чемпионате Европы. РФС осудил данное решение.

«Зенит» поддерживает заявление РФС. Мы считаем, что такими решениями УЕФА нанес себе техническое поражение», — цитирует ТАСС Медведева.

«Зенит» в сезоне-2021/22 в четвёртый раз подряд стал чемпионом России и должен был принять участие в групповом раунде Лиги чемпионов.