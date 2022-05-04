Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил, почему против России были введены серьёзные санкции в связи с конфликтом в Украине. По его словам, причиной стала реакция мировой общественности. Бах подчеркнул, что нынешняя ситуация является беспрецедентной и отличается от военных конфликтов в других странах, в частности, Афганистане и Сирии.

«Это вопиющее нарушение олимпийского перемирия, — цитирует Inside the Games Баха. — Мы должны предпринять меры, потому что мировая реакция была не такой, как на действия России в Украине. Мы должны сохранить целостность наших олимпийских ценностей и соревнований».

Напомним, что команды и спортсмены из России были отстранены от участия в международных стартов в большинстве видов спорта, а в редких исключениях (в частности, в шахматах и теннисе) россияне выступают под нейтральным флагом.