Руководство Российского футбольного союза рассматривает вариант создания альтернативной Лиги чемпионов, утверждает «Спорт-Экспресс». Речь идёт о возрождении Кубка премьер-лиги в формате, который напоминает Лигу чемпионов.

Турнир может появиться в календаре РПЛ в сезоне-2022/23, если в элитном дивизионе останется 16 команд.

По проекту турнира, команды будут разбиты на четыре группы по итогам жеребьёвки. Команды распределят на четыре корзины (1-4 места, 5-8, 9-12 и два новичка ФНЛ, а также победители стыковых матчей).

Первые две команды группы выйдут в четвертьфинал, после чего будет разыгран стандартный плей-офф.

Кубок премьер-лиги планируется проводить в середине недели, в дни матчей Лиги чемпионов и других еврокубков.

Напомним, что УЕФА отстранил Россию от участия в международных турнирах в сезоне-2022/23.

Кубок премьер-лиги был разыгран один раз в истории — в 2003 году, в формате плей-офф. Его победителем стал «Зенит».