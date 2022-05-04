В СМИ 4 мая прогремела новость: Россия планирует создать альтернативную Лигу чемпионов! Неплохие амбиции – замахнуться на самый успешный клубный турнир в современном футболе, не правда ли? На деле же всё оказалось гораздо прозаичнее. Речь шла лишь о проведении нового турнира в дни, когда Европа играет в Лиге чемпионов и других еврокубках. Уже даже известно, что это будет за соревнование.

Речь идёт о «возрождении Кубка премьер-лиги». Это название современным болельщикам ни о чём не скажет, а фанаты со стажем вынуждены будут поднапрячь извилины и вспомнить, что когда-то в России и правда был такой турнир. Но на самом деле турнир этот был разыгран лишь один раз в истории – в сезоне-2003.

Кубок премьер-лиги 2003

Российская премьер-лига была учреждена в конце 2001 года и заменила собой высший дивизион чемпионата России. Первый в истории розыгрыш РПЛ (тогда ещё РФПЛ) прошёл в 2002 году, а в 2003-м организаторы сделали два нововведениа. Во-первых, в календаре появился матч за Суперкубок России – игра между чемпионом страны и обладателем Кубка. Но с ним вы все хорошо знакомы, и такая практика является обычной для большинства чемпионатов. А второе нововведение – это Кубок премьер-лиги.

Проводился этот турнир по системе плей-офф и в дни матчей сборных. Организаторы закономерно предположили: клубы всё равно остаются без дела в международные паузы, так почему бы не проводить такой полулюбительский мини-турнир?

Проходил Кубок премьер-лиги с участием всех 16 клубов элитного дивизиона по обычной схеме плей-офф: 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал.

Как вы понимаете, играть командам приходилось без футболистов сборных, и это сильно влияло на уровень участников. В 2003 году базовым клубом сборной был ЦСКА, тренер которого Валерий Газзаев совмещал два поста – в клубе и сборной. И уже в первой игре армейцы без особого сопротивления уступили «Зениту» 0:2. Голами за «Зенит» отметились Владислав Радимов и подзабытый нынче форвард Андрей Николаев.

Примечательна эта игра тем, что в воротах ЦСКА во втором тайме дебютировал 16-летний Игорь Акинфеев. Юный голкипер провёл свои 45 минут на ноль, и это было лишь начало его долгого и славного пути.

Ответный матч 1/8 финала проходил уже вне матчей сборных, и ЦСКА вышел более сильным составом. Армейцы победили 3:1, но уступили по сумме двух встреч.

В четвертьфинале «Зенит» расправился с ещё одним московским клубом – «Спартаком» (1:1, 1:0), а в полуфинале ему досталась третья команда из Москвы – «Торпедо». С ней также пришлось повозиться (2:2, 3:1).

Как вы видите, путь «Зенита» к финалу оказался весьма непростым. Зато в решающих играх петербуржцам попался новороссийский «Черноморец», который в том сезоне вылетел из высшего дивизиона. В первом матче петербуржцы победили 3:0, а в ответном сыграли 2:2.

Так «Зенит» под руководством Властимила Петржелы стал обладателем первого и пока единственного Кубка премьер-лиги. Уже на следующий год турнир упразднили из-за низкого уровня интереса болельщиков и клубов.

Кубок премьер-лиги 2022

Судя по тем разговорам, что идут сейчас, проведение Кубка премьер-лиги в этом году также будет носить временный (возможно, даже разовый характер). Ведь он призван заменить в календаре еврокубки, из которых российские клубы выгнали в связи с санкциями. Данное решение выглядит закономерным: футболисты получат дополнительную практику, клубы – маленький, но все же дополнительный доход от матчей, болельщики – ещё одну возможность поддержать своих любимцев.

Однако в этот раз формат Кубка планируется более грандиозным, чем обычный плей-офф 2003 года.

Команды начнут путь с группового этапа, причем поделены они будут исходя из итоговых мест в чемпионате России-2021/22. В первую корзину попадут места с 1 по 4, во вторую – с 5 по 8, в третью – с 9 по 12, а в четвёртую – два новичка ФНЛ и два победителя стыковых матчей (между 13-14 местом РПЛ и 3-4 местом ФНЛ).

После группового этапа запланированы четвертьфиналы, затем полуфинал и финал.

Если бы чемпионат России закончился уже сейчас, то корзины выглядели бы следующим образом:

Корзина 1: «Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА

Корзина 2: «Краснодар», «Локомотив», «Крылья Советов», «Ахмат»

Корзина 3: «Ростов», «Спартак», «Нижний Новгород», «Химки»

Корзина 4: «Оренбург», «Торпедо», «Урал»/«Факел», «Рубин»/«Енисей»

Стоит отметить, что идея Кубка премьер-лиги пока что не утверждена. Как минимум потому, что никто не знает количество клубов в РПЛ в следующем сезоне. На данный момент обсуждается вариант расширения лиги до 18 команд: 13-14 места остаются, а 15-16 играют стыки с 3-4 в ФНЛ. Но в любом случае попытки РФС найти хотя бы какой-то выход из непростой ситуации под гнётом санкций вызывают как минимум уважение.