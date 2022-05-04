«Спартак» рассматривает кандидатуру главного тренера «Сочи» Владимира Федотова на пост наставника команды, утверждает «РБ-Спорт». По данным источника, к Федотову красно-белые обратятся, если решат всё же сменить тренера.

В начале 2022 года пост главного тренера «Спартака» занял Паоло Ваноли, однако с ним результаты клуба выглядят невпечатляющими: десятое место в таблице РПЛ. При этом красно-белые добрались до полуфинала Кубка России, где встретятся с «Енисеем».

Федотов возглавляет «Сочи» с зимы 2019 года, его контракт завершается этим летом. В прошлом сезоне сочинцы заняли пятое место и попали в Лигу конференций, в этом идут на третьем месте в таблице.

Стоит отметить забавное совпадение: «Спартак» уже возглавлял Владимир Федотов: однофамилец и тёзка наставника «Сочи» возглавлял красно-белых в 2003 и с 2006 по 2007 год.