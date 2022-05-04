«Зенит» хочет в следующем сезоне купить нового голкипера, сообщает «Чемпионат». По данным источника, чемпионы России рассматривают трёх кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов».

У двух основных вратарей команды — Станислава Крицюка и Михаила Кержакова — истекают контракты. Отмечается, что в клубе сомневаются в целесообразности их продления.

Лантратов считается кандидатом номер один, и «Зенит» намерен провести с ним переговоры в ближайшее время. У Лантратова есть опция в контракте, позволяющая уйти из «Химок» летом.

Лантратов в текущем сезоне провёл 27 матчей и пропустил 47 мячей. Осенью он впервые вызывался в сборную России, но на поле не выходил.

Ломаев пропустил в 27 играх сезона 32 мяча, а Адамов в 2022 году вытеснил из состава «Сочи» опытного Сослана Джанаева и на данный момент пропустил 5 голов в 8 играх, проведя целых пять игр на ноль.

31-летний Крицюк перешёл в «Зенит» в начале сезона и на данный момент пропустил 9 голов в 7 играх. С 2021 года он не выходил на поле из-за травмы. 35-летний Михаил Кержаков вернулся в родной «Зенит» в 2015 году и на данный момент пропустил 15 голов в 19 встречах.