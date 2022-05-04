ЦСКА состоял о состоянии вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева после травмы в матче 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:2). 36-летний голкипер получил повреждение после столкновения с Мохамедом Конате. ЦСКА после игры опубликовал фото расцарапанной ноги голкипера.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале, Акинфеев не участвует в тренировках команды, у него диагностированы контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит.

Решение о его участии в матче 28-го тура с «Сочи» будет принято после оценки его состояния накануне игры.

Помимо Акинфеева, в основе ЦСКА числятся два вратаря: 18-летний Владислав Тороп и 19-летний Данила Боков. Однако оба они ещё не выходили на поле в нынешнем сезоне: во всех матчах играл Акинфеев.