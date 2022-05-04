Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь взрослого и юниорского Гран-при по фигурному катанию на сезон-2022/23. Напомним, что в связи с санкциями следующий сезон пройдёт без участия спортсменов из России. Кроме того, из России был перенесён один из этапов Гран-при. Новое место его проведения пока не определено, но сейчас речь идёт о Финляндии.
Календарь взрослого Гран-при-2022/23 выглядит следующим образом:
21-23 октября. Норвуд, США
28-30 октября. Миссиссога, Канада
4-6 ноября. Франция
11-13 ноября. Китай
18-20 ноября. Япония
25-27 ноября. Место пока неизвестно
8-11 декабря. Финал Гран-при. Турин, Италия
Отметим, что города во Франции, Китае и Японии ещё не выбраны.
Календарь юниорского Гран-при:
24-27 августа. Куршевель, Франция
31 августа — 3 сентября. Острава, Чехия
7-10 сентября. Рига, Латвия
21-24 сентября. Ереван, Армения
28 сентября — 1 октября. Гренобль, США
5-8 октября. Гданьск, Польша
12-15 октября. Энья, Италия