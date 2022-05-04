Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк попал в санкционный список Австралии, сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел и торговли страны. Он является членом Государственной думы РФ, всего в список попали 75 депутатов.

Помимо Третьяка, под австралийские санкции попал и глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Третьяк — трёхкратный олимпийский чемпион и один из лучших хоккейных вратарей XX века. В 2006 году он возглавил ФХР и занимает этот пост до сих пор. На днях он объявил о намерении выдвинуть кандидатуру на новый срок.