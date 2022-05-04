Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в резкой форме осудила слова президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха об отстранении российских спортсменов. Бах заявил, что санкции были введены в ответ на реакцию мирового сообщества.

«Продолжается цветение двойных стандартов. Мы уже привыкли, что по всем вопросам у нас все так складывается, двойные стандарты проявляются и в спорте, — цитирует «Спорт-Экспресс» Винер-Усманову. — Войны в Ираке, Афганистане, Сирии, страшная вьетнамская война. Все было нипочем для спорта. Сейчас же получилось так, что у нас такое наказание со стороны МОК именно к российским спортсменам, несмотря на это, спорт должен быть вне политики».

В качестве ответа на санкции Винер-Усманова призвала организовывать свои турниры, альтернативные Олимпийским играм.

«Будут какие-нибудь альтернативные турниры, которые мы обдумаем и будем обязательно обосновывать, организовывать альтернативы ОИ», — заявила прославленный тренер.

Большинство международных федераций отстранили россиян от участия в международных турнирах.