Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что готов возглавить московский «Спартак», но не может это сделать из-за отсутствия лицензии.

«С радостью, но нет у меня лицензии тренера PRO, — цитирует Bookmaker-Ratings Мостового. — Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой. Ничего с этим не поделаешь».

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год, провёл 106 матчей и забил 34 мяча в чемпионате СССР, дважды выиграв чемпионат страны.

В 1992 году Мостовой перешёл в «Бенфику» и до самого завершения карьеры выступал за границей: «Кан», «Страсбур», «Сельта», «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил карьеру. После этого хавбек никогда не занимался тренерской деятельностью.