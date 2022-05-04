Великобритания ввела санкции против председателя Совета директоров ЦСКА Максима Орешкина, сообщает сайт правительства Великобритании.
Орешкин был включён в санкционный список, поскольку является также председателем совета директоров Первого канала и помощником президента РФ Владимира Путина по эконмическим вопросам.
Счета Орешкина были заморожены, также Великобритания запретила ему въезд на территорию страны.
Ранее Минфин США ввёл санкции против ЦСКА, поскольку клуб находится под контролем госкорпорации ВЭБ.
Орешкин возглавил совет директоров ЦСКА в мае 2020 года.