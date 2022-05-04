Сегодня, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 22:00 по московскому времени.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл дома 4:3. Таким образом, «Реалу» необходима победа в два мяча. В случае любого выигрыша в один мяч будет назначено дополнительное время, поскольку УЕФА отменил правило выездного гола.

Ранее в финал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль», который одолел в полуфинале «Вильярреал» (2:0, 3:2).

Финал Лиги чемпионов пройдёт 29 мая в пригороде Парижа Сен-Дени на «Стад де Франс».

«Реал» рекордные 13 раз выигрывал Лигу чемпионов и Кубок чемпионов: с 1956 по 1960-й, в 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 и с 2016 по 2018 год. Трижды (в 1962, 1964 и 1981) мадридцы проигрывали финал.

«Манчестер Сити» единственный раз дошёл до финала Лиги чемпионов в 2021 году, где уступил «Челси» 0:1.