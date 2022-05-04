Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира в Мадриде. В матче 1/4 финала Александрова, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, одолела представительницу США Аманду Анисимову (номер 33 в рейтинге).

Счёт по сетам — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 29 минут. Александрова взяла по три гейма в каждом сете и в общей сложности проиграла три своих.

Россиянка сделала три эйса против одного у соперницы и допустила одну двойную ошибку, в то время, как Анисимова — восемь.

В полуфинале Александрова сыграет с десятой ракеткой мира и восьмой «сеяной» Онс Жабер из Туниса

В другом полуфинале встретятся победительницы четвертьфиналов Жиль Белен Тейхманн — Ангелина Калинина и Сара Соррибес Тормо — Джессика Пегула.