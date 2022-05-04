«Краснодар» обыграл «Локомотив» в перенесённом матче 19-го тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч на 83-й минуте провёл Александр Черников. В составах команд было три удаления: на 48-й минуте с поля был изгнан хавбек «Локо» Константин Марадишвили, на 77-й — игрок «быков» Роман Апеков, а на последней добавленной — автор гола Черников. Примечательно, что Апеков вышел на замену и провёл на поле всего шесть минут.

Игра была перенесена в связи с закрытием аэропортов на юге России.

Команды играли в следующих составах:

«Краснодар»: Сафонов, Волков (Якимов, 87), Литвинов, Сорокин, Исаенко, Кривцов (Апеков, 77), Черников, Сперцян (Кокоев, 90+3), Манелов (Самко, 87), Ионов, Олугесун.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мампаси, Едвай, Рыбус, Бека Бека, Марадишвили, Керк (Миранчук, 74), Жемалетдинов (Карпукас, 54), Исидор, Кухта (Камано, 74).

После завершения матча у всех 16 команд РПЛ стало по 27 проведённых матчей.

«Краснодар» занимает пятое место с 45 очками. «Локомотив» идёт шестым, отставая на 4 очка.