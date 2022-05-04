«Реал» на последних минутах ушёл от поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первая игра закончилась со счётом 4:3 в пользу «горожан», и «Реалу» необходима победа в два и более мячей для выхода в финал.

К 73-й минуте горожане повели 1:0 благодаря голу Рияда Махреза. На 90-й форвард «Реала» Родриго сравнял счёт, а уже через минуту оформил дубль. Счёт стал 2:1, и в игре было назначено дополнительное время, поскольку УЕФА отменил правило выездного гола.

Победитель противостояния выйдет в финале на «Ливерпуль», который одолел «Вильярреал» (2:0, 3:2).