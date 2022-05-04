«Реал» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:1. Первая игра закончилась со счётом 4:3 в пользу «горожан», и «Реалу» необходима победа в два и более мячей для выхода в финал.

К 73-й минуте горожане повели 1:0 благодаря голу Рияда Махреза. На 90-й форвард «Реала» Родриго сравнял счёт, а уже через минуту оформил дубль. Счёт стал 2:1, и в игре было назначено дополнительное время, поскольку УЕФА отменил правило выездного гола.

На 95-й минуте «Реал» получил право на пенальти, который реализовал Карим Бензема.

Соперником мадридского клуба станет «Ливерпуль», который одолел «Вильярреал» (2:0, 3:2).

Финал пройдёт 29 мая в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

«Реал» рекордные 13 раз выигрывал Лигу чемпионов и Кубок чемпионов: с 1956 по 1960-й, в 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 и с 2016 по 2018 год. Трижды (в 1962, 1964 и 1981) мадридцы проигрывали финал.