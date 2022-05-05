Российский вратарь Пётр Кочетков дебютировал в плей-офф НХЛ. 22-летний голкипер вышел на замену в первом периоде матча первого раунда Кубка Стэнли против «Бостона». На восьмой минуте при счёте 0:0 голкипер «Харрикейнз» Антти Раанта получил травму, и Кочетков был вынужден занять место в воротах. До этого он в НХЛ провёл всего три матча в регулярном чемпионате.

В дебютной игре плей-офф Кочетков отразил 30 бросков из 32 и помог «Каролине» выиграть 5:2. По дублю у победителей оформили Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер, ещё одну шайбу забросил Йеспер Фаст. Российский форвард Андрей Свечников отметился голевой передачей. У «Бостона» дубль сделал Патрис Бержерон.

«Каролина» повела в серии 2-0, первый матч команда выиграла 5:1. Третья игра состоится 7 мая.