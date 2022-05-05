«Ак Барс» на официальном сайте объявил о переходе из московского «Динамо» двух хоккеистов сборной России — нападающего Вадима Шипачёва и защитника Вячеслава Войнова.

Шипачёв в прошедших трёх сезонах становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне на его счету 48 матчей и 67 (24+43) очков. В плей-офф он отметился 10 (3+7) очками в 11 встречах.

Войнов провёл в регулярном сезоне 40 матчей, набрав 31 (5+26) очко. В плей-офф он также набрал 10 (5+5) очков в 11 матчах.

Ранее сообщалось, что Шипачёв, Войнов и Станислав Галиев перейдут в «Ак Барс» из «Динамо» за символическую тысячу рублей.