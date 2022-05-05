С 7 по 9 мая в Санкт-Петербурге состоится традиционная Майская регата, сообщает «Петербургский дневник». Вице-губернатор города Борис Пиотровский рассказал подробности яхтенной гонки.

«Традиционная Майская регата пройдет на Петровской косе, — сказал Пиотровский. — В этом году четыре дистанции для гонок будут выставлены севернее Петровского фарватера, чтобы гонщики на разных лодках не мешали друг другу».

В регате примут участие яхты классов «Оптимист», «Зум-8», «Лазер 4,7», «Лазер радиал», «Лазер», «Луч мини», «Луч», «Луч радиал», «Europe», «420», «29er».