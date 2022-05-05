Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило подробности расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой. В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу во время чемпионата России. Известно это стало только в феврале.

«В своей работе РУСАДА четко следует положениям регламентирующих документов, а именно – требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые указывают на необходимость проведения конфиденциального расследования, — цитирует «РИА Новости» генерального директора РУСАДА Веронику Логинову. — Для проведения тщательного расследования, естественно, требуется время, расследование продолжается».

По словам Логиновой, сейчас РУСАДА выявляет все обстоятельства нарушения антидопинговых правил и выясняет, кто причастен к этому делу. При этом она напомнила, что Валиева несовершеннолетняя, а значит является защищённым лицом.

«Дальнейшие комментарии по процессу расследования не только нарушают права спортсменки, но и препятствуют осуществлению расследования с учетом принципов конфиденциальности и эффективности», — добавила Логинова.

Валиева на Олимпиаде-2022 взяла золото в составе сборной России в командном турнире. После этого стало известно о её положительной допинг-пробе. Несмотря на неё, Валиева была допущена до индивидуального первенства, где заняла четвёртое место.