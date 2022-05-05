За последнюю пару месяцев в мире произошли безумные потрясения, и сейчас кажется совершенно невероятным, что в середине февраля самым обсуждаемым вопросом у россиян было дело Камилы Валиевой. Сейчас за более громкими новостями оно потерялось и забылось, но это не значит, что с ним всё закончено. Рассказываем, что происходит сейчас в деле российской фигуристки.

Допинг-проба

7 февраля российские фанаты ликовали: сборная выиграла командный турнир Олимпиады по фигурному катанию и должна получить заслуженное золото Игр. Однако совсем скоро радость сменилась недоумением, а затем и шоком. Сперва МОК без объяснения причин перенёс церемонию награждения, а позднее выяснились и причины: положительная допинг-проба у одного из участников российской команды. Вскоре стало известно и имя подозреваемой: положительную пробу сдала не кто-нибудь, а сама Камила Валиева, главный фаворит женского одиночного турнира.

Почти сразу появились и первые подробности дела. Оказалось, что речь идёт о пробе аж с декабря 2021 года, взятой во время чемпионата России. Это немного обнадёживало: если бы пробу Валиева сдала на самой Олимпиаде, то это бы означало автоматическое отстранение от турнира. А так ещё был шанс побороться.

Задержка в проверке допинг-пробы объяснялась проблемами шведской лаборатории, обрабатывавшей анализы российских спортсменов: проба пришла к ним без пометки «срочно», а в январе большая часть сотрудников ушла на карантин из-за пандемии коронавируса (помните, людей когда-то беспокоил коронавирус).

Триметазидин и дедушка

Забавно, что изначально СМИ называли возможным запрещенным препаратом в пробе российской фигуристки… марихуану. Скорей всего, причиной стали первые подробности, в которых говорилось, что «обнаруженный препарат не способствует улучшению результатов».

Вскоре выяснилось, что «запрещёнкой» оказался препарат триметазидин, использующийся для улучшения работы сердца.

Нужно понимать, что понятие «запрещённые препараты» не ограничивается средствами, которые нужно принимать для того, чтобы быть быстрее, выше и сильнее. В их число входят и некоторые средства для быстрого восстановления, и те, которые могут маскировать допинг, и многое другое. Так что аргумент «препарат не способствует улучшению результатов» не может спасти от дисквалификации.

А что может спасти, так это доказательства, что препарат попал в организм случайно. Именно это и пыталась доказать Валиева.

По её словам, триметазидин принимал её дедушка, и частички средства попали в её организм от него. До сих пор до конца неясно, о каком попадании идёт речь. То ли Валиева перепутала таблетки и приняла дедушкино лекарство, то ли триметазидин попал к ней случайно, например, если она пила с дедушкой из одного стакана. Кстати, последняя версия по данным ряда источников выглядит несостоятельной: утверждается, что триметазидин растворяется в кишечнике, а значит, через стакан попасть в организм Валиевой никак не мог.

Допуск Валиевой

РУСАДА после положительной пробы Валиевой автоматически наложило на неё дисквалификацию (таков регламент), но буквально через пару часов удовлетворило апелляцию защиты, заявлявшей, что препарат попал в организм фигуристки случайно. Как в РУСАДА так быстро разобрались в ситуации, остаётся лишь догадываться. Такое молниеносное рассмотрение дела, разумеется, не устроило международные федерации, и они подали коллективную апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

CAS созвал выездную панель, которая рассматривала дело Валиевой и возможность её допуска к индивидуальному турниру.

В результате суд принял во внимание, что фигуристка является «защищённым лицом», а также позднюю проверку пробы, и Валиева была допущена до индивидуального турнира.

На самом турнире фигуристка лидировала после короткой программы, но в произвольной дважды упала и заняла лишь четвёртое место. А первые две строчки заняли её партнёрши по команде – Анна Щербакова и Александра Трусова.

Важное!

Это решение в России многие восприняли как оправдание и доказательство невиновности фигуристки. Однако стоит понимать, что CAS даже не рассматривал вопрос её вины. Расследование антидопингового дела, особенно когда его концы уже сложно найти, это процесс не пары дней, а нескольких месяцев. И CAS решал лишь один вопрос: допускать ли Валиеву до соревнований с открытым допинговым делом?

В суде, видимо, приняли решение, что при допуске Валиевой потери будут ниже. Ведь если её пустят соревноваться, а затем признают виновной, то просто аннулируют результаты. Если же ситуация будет обратной — Валиеву не допустят, а затем оправдают, то время назад уже не вернуть: получится, что невиновная фигуристка лишилась возможности выступить на Олимпиаде.

Таким образом, дело Валиевой остаётся открытым и продолжает расследоваться.

Что с делом сейчас?

Сегодня РУСАДА дало первые за долгое время комментарии по Валиевой. Гендиректор организации Вероника Логинова заявила: «Для проведения тщательного расследования, естественно, требуется время, расследование продолжается. Мы проводим расследование, чтобы выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица, установить лиц, причастных к этому нарушению (или исключить возможную причастность), а также собрать дополнительные материалы и доказательства, имеющие отношение к данному делу».

Также она напомнила, что Валиева является защищённым лицом, а значит дальнейшие комментарии по её делу нарушают права фигуристки и препятствуют осуществлению расследования.

Что грозит Валиевой?

Ситуация с задержкой допинг-пробы и её содержимым делает дело достаточно запутанным. Не до конца понятно, какая ждёт Валиеву дисквалификация и ждёт ли вообще, будет ли кто-то ещё наказан по её делу и так далее.

На данный момент возможны следующие варианты.

1) Валиева признаётся невиновной, все обвинения снимаются, никаких санкций не накладывается

2) Валиева признаётся невиновной, но виновен кто-то из её окружения. В таком случае фигуристка также избегает санкций, а вот виновник может попасть не только под спортивные санкции, но и под уголовную ответственность. В России действует статья 230 УК РФ о склонении спортсмена к использованию допинга. С учетом того, что Валиева несовершеннолетняя, в таком случае виновнику грозит штраф до 500 тысяч рублей или тюремный срок до года.

3) Валиева признаётся виновной, но доказано отсутствие злого умысла. Здесь уже возможны варианты. Фигуристка может отделаться выговором от МОК, а может и получить дисквалификацию. Однако дисквалификация может иметь и номинальный характер. Так фигуристка получит отстранение на символический месяц, но будет официально допущена до Олимпиады. В таком случае, правда, будут неприятные последствия: должны быть аннулированы результаты Валиевой за этот месяц дисквалификации. А это два золота – чемпионата России и чемпионата Европы. Однако ей удастся сохранить главное – золото Олимпиады.

4) Валиева получает символическую дисквалификацию, но результаты Олимпиады также аннулируют.

Этот вариант представляется наименее реалистичным. Его называют, вспоминая дело прыгуна в высоту Ивана Ухова. Легкоатлет был постфактум дисквалифицирован за нарушения до Олимпиады в Лондоне, однако его результаты Игр-2012 были аннулированы, поскольку он просто не имел права ехать на Олимпиаду из-за аннулирования результатов.

Однако тут стоит разделять ситуации. Дело в том, что в лёгкой атлетике путёвки на Олимпиаду именные – то есть спортсмены сами выполняют нормативы для участия в Играх. В фигурном катании путёвки неименные, и список участников составляет национальная федерация. Вспомните, например, Олимпиаду-2014, когда в Сочи отправился не чемпион России Максим Ковтун, а Евгений Плющенко по итогам «закрытого проката».

5) Самый пессимистичный вариант: Валиева признаётся виновной

Увы, такое вполне может произойти. Тогда фигуристка получит дисквалификацию сроком до двух лет, а все её результаты от взятия пробы до окончания расследования будут аннулированы. В таком случае она лишится всех своих главных достижений в карьере. А Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов вместе с ней лишатся золота Олимпиады в командном турнире. К сожалению, в этом случае действует правило эстафет: прокололся один – страдают все.