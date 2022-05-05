Все матчи 28-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция приурочена к празднованию Дня Победы, 9 мая в России отмечается 77-летие со дня окончания Великой Отечественной войны.

Матчи 28-го тура пройдут с 6 по 8 мая. «Зенит» 7 мая примет на своём поле «Химки». Игра пройдёт на «Газпром Арене» и стартует в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» уже обеспечил себе титул чемпиона России, и оставшиеся три тура не имеют для команды турнирного значения.