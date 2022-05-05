Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал своё отношение к так называемому чемпионскому коридору для команды. Команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе чемпионский титул за три тура до конца сезона. В ряде стран для команды-чемпиона устраивают чемпионский коридор: игроки встают в две шеренги и аплодируют проходящим мимо них соперникам.

«Чемпионский коридор — это не российская традиция, она пользуется популярностью в других чемпионатах. Я спокойно отношусь к этому, — цитирует «РИА Новости» Семака. — Неплохая традиция, но большого значения она не имеет».

7 мая «Зенит» примет на своём поле «Химки», 15 мая сыграет на выезде со «Спартаком», а 21 мая — также в гостях с «Нижним Новгородом». В «Спартаке» уже заявили о нежелании устраивать чемпионский коридор для сине-бело-голубых.