Стали известны три кандидата на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В их число вошли два хоккеиста СКА — Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко. Они поборются за награду «Золотая клюшка» с форвардом московского «Динамо» Вадимом Шипачёвым, который сегодня официально перешёл в «Ак Барс».

30-летний Бурдасов в 41 матче КХЛ сезона-2021/22 установил личный рекорд по очкам — 42 (23 гола и 19 передач) при показателе полезности «+9».

26-летний Кузьменко провёл 45 встреч, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». Он также обновил личный рекорд по очкам, причем не только в регулярке, но и в плей-офф.

На счету 35-летнего Шипачёва 67 (24+43) очков в 48 матчах («+11»). Он третий сезон подряд становится лучшим бомбардиром регулярки.

Победитель будет объявлен на церемонии закрытия сезона КХЛ 19 мая.