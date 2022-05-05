Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лидер команды Александр Большунов возобновил тренировки. Трёхкратный олимпйский чемпион перенёс операцию, из-за которой не смог присутствовать 26 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Он тренируется самостоятельно, по мере возможностей, насколько ему позволяют зубы, — цитирует ТАСС Бородавко. — У него достаточно долго присутствовала боль, но он уже приступил к тренировкам».

Большунов на Олимпийских играх в Пекине выиграл золото в скиатлоне, эстафете и масс-старте, серебро на дистанции 15 км классикой и бронзу в командном спринте. По итогам Кубка мира он стал вторым в личном зачёте.