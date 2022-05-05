Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не тренировался в общей группе перед матчем 28-го тура чемпионата России против «Химок». Как сообщает «Матч ТВ», у 35-летнего голкипера небольшое повреждение. Он занимается в тренажёрном зале.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что в группе травмированных остаются вратарь Станислав Крицюк, защитники Деян Ловрен и Вячеслав Караваев. Крицюк и Ловрен из-за травм ещё ни разу не выходили на поле в 2022 году.

Таким образом, в обойме основы «Зенита» остался один здоровый вратарь — Даниил Одоевский.

Матч «Зенит» — «Химки» состоится 7 мая на «Газпром Арене», начало — в 16:30 по московскому времени. Петербуржцы обеспечили себе четвёртый чемпионский титул подряд 30 апреля, победив «Локомотив» 3:1. Оставшиеся игры не имеют для сине-бело-голубых турнирного значения.