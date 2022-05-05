Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал идею возрождения Кубка премьер-лиги. В СМИ появилась информация, что в следующем сезоне может пройти турнир для клубов РПЛ, аналогичный формату Лиги чемпионов.

Пока не понимаем, как это будет работать. Не принято решение ни по календарю, ни по иностранцам. Как только получим вводные, будем понимать. Паузы в сборных тоже будут, и непонятно, сможем ли мы в это время проводить какие-то матчи», — цитирует «Матч ТВ» Семака.

Российские клубы были отстранены от участия в еврокубках на следующий сезон. Ожидается, что Кубок премьер-лиги будет проводиться в середине недели вместо еврокубков.