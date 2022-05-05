Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили доволен тем, что из России в связи с санкциями уедут многие иностранные футболисты. Ранее в СМИ появилась информация, что два экс-игрока РПЛ вошли в число самых провальных приобретений английских клубов в нынешнем сезоне. Ими стали Никола Влашич (перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм») и Алекс Крал (перешёл из «Спартака» также в «Вест Хэм»).

«В РПЛ попадают очень посредственные легионеры. Кто такой Крал? Деревяшка кудрявая, — цитирует Sport24 Кавазашвили. — Влашич тоже ничего в Европе показать не может. А он считался лучшим легионером РПЛ. Сейчас все иностранцы разбегутся, РПЛ наконец-то очистится от всякого мусора, который сюда свозят алчные агенты под видом крутых иностранцев».

Также ветеран считает, что российские молодые футболисты ничем не хуже многих иностранцев.