Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде. В матче третьего круга восьмая ракетка мира обыграл 36-го номера рейтинга ATP Дэниэла Эванса из Великобритании — 7:6 (9:7), 7:5.

Матч длился 2 часа 28 минут. В первом сете теннисисты сделали по брейку, во втором Рублёв взял две подачи соперника и проиграл одну свою.

Всего россиянин сделал восемь эйсов против одной подачи навылет у соперника, а также допустил пять двойных ошибок против двух у Эванса.

В четвертьфинале соперником Рублёва, «посеянного» под шестым номером станет победитель матча между болгарином Григором Димитровым и греком Стефаносом Циципасом.