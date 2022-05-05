Игроки «Зенита» поедут на матч 28-го тура чемпионата России по футболу в специальном автобусе. Как сообщает «Матч ТВ», автобус будет выкрашен в золотой цвет, на него нанесут надпись «4емпионы».

Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» 7 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» 30 апреля в четвёртый раз подряд (отсюда и четвёрка в слове «чемпионы») завоевал титул чемпиона России. Игра с «Химками» не имеет для сине-бело-голубых турнирного значения.

Отмечается, что после финального свистка зрителей ждёт световое шоу, а футболисты выйдут на поле в золотых майках и с баннером-благодарностью болельщикам.