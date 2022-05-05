Международный союз конькобежцев (ISU) объявил новые штрафы при оценке качества элементов в фигурном катании, сообщает официальный сайт ISU.

В частности, были добавлены штрафные пункты за смену ребра между прыжками в каскаде, а также за касание льда свободной ногой между прыжками.

За данные ошибки фигуристы будут получать снижение GOE от -1 до -2.

Кроме того, в пунктах штрафов появился критерий «плохой отрыв»: отталкивание ребром на зубцовых прыжках, исполнение тулупа как «ту-акселя» и лишние обороты на льду перед отрывом. За них предусмотрено снижение GOE от -1 до -3.