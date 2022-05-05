Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов может быть отстранён от футбольной деятельности, сообщает «Чемпионат». Сегодня Габулов покинул пост генерального директора «Химок». В клубе объяснили это семейными обстоятельствами, однако причиной может быть его поведение после игры с «Уфой». После матча 27-го тура РПЛ Габулов зашёл в судейскую и поговорил на повышенных тонах с арбитром.

Ранее стало известно, что «Химкам» грозит проведение одного матча при пустых трибунах.

Габулов занимал пост гендиректора «Химок» с декабря 2021 года. До этого он был президентом «Алании», главой совета директоров «Олимпа-Долгопрудного», возглавлял министерство физкультуры и спорта Северной Осетии.

В качестве футболиста Габулов выступал за «Моздок», «Динамо», «Аланию», ЦСКА, «Кубань», «Амкар», «Анжи», тульский «Арсенал» и бельгийский «Брюгге».

За сборную России Габулов провёл 10 матчей, пропустил 6 мячей. Он был в заявке команды на Евро-2008, где Россия взяла бронзу, Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018.