Стал известен клуб, в котором может продолжить карьеру нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что клуб из Белграда уже начал переговоры с футболистом.

«Мы хотим его подписать и уже начали переговоры. Он нам нужен для попадания в Лигу чемпионов», — сказал Терзич в интервью российским СМИ.

Ранее сообщалось, что Дзюба хочет покинуть «Зенит» в конце сезона и может подписать контракт с одним из европейских клубов.

Дзюбе 33 года. В текущем сезоне он провёл за «Зенит» во всех турнирах 36 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона и ещё не был продлён. За сине-бело-голубых форвард выступает с 2015 года и последние четыре сезона выигрывал титул чемпиона России.